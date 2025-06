Referendum 8 e 9 giugno: quali sono le posizioni dei partiti

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sono schierati per l’astensione rispetto ai 5 referendum. Diversa la posizione di Noi Moderati di Maurizio Lupi che ha annunciato di votare No su tutti i quesiti.

Diversificata la posizione dei partiti di opposizione, con Alleanza Verdi-Sinistra schierata per il sì a tutti e cinque i quesiti. Il Pd ha una linea ufficiale a favore del Sì su tutti i referendum. Anche se alcuni esponenti dem hanno annunciato che voteranno Sì solo ai quesiti sulla cittadinanza e sullasicurezza sul lavoro, e No agli altri tre che coinvolgono, inparte, il Jobs Act.

Il Movimento 5 Stelle ha invitato i suoi elettori a votare Sì sui quattro referendum sul lavoro, lasciando libertà di voto su quello relativo alla cittadinanza (su cui il presidente Giuseppe Conte ha dichiarato comunque che voterà Sì). Azione ha annunciato che voterà Sì sul quesito sulla cittadinanza e No su quelli relativi al lavoro.