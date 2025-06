Il ministro Crosetto: le cose importanti vanno difese, servite e amate

«Quella scelta coraggiosa, figlia della speranza di un Paese che usciva provato dalla guerra e che, dalle macerie, decise di ripartire, nacque anche grazie al coraggio di tanti uomini e donne che avevano combattuto per liberare l’Italia dal nazifascismo. Da quel Giorno in poi, la Repubblica è diventata davvero la casa comune di tutti gli italiani: fondata sulla Costituzione, nata nel 1948, sui valori della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà, della pace». Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel messaggio 'alle donne e agli uomini della Difesà, in occasione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica.

«Oggi celebriamo la nascita della nostra Repubblica e onoriamo chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dignità, orgoglio e dedizione. Le cose importanti vanno difese, servite ed amate. Buon 2 giugno a tutti. Viva l’Italia». Cosi il ministro della Difesa Guido Crosetto su X in occasione della Festa della Repubblica.

«Celebrare il 2 giugno - ricorda il ministro - significa ricordare e onorare chi ha reso possibile tutto questo. Le donne e gli uomini che hanno combattuto, sofferto, creduto in un futuro diverso, spesso a costo della propria vita. La libertà e le libertà di cui oggi godiamo sono il migliore frutto del loro sacrificio, ma sono anche una conquista che non possiamo mai considerare scontata. Quella conquista va custodita, difesa, rinnovata ogni giorno. Nello svolgere, al vostro meglio, tale compito, Voi donne e uomini della Difesa, militari e civili - siete una presenza preziosa, decisiva, insostituibile. Con disciplina, senso del dovere e spirito di servizio, rappresentate un presidio di sicurezza e democrazia, dentro e fuori i nostri confini nazionali. Operate, con umanità e competenza, nei contesti più difficili per tutelare i diritti fondamentali, difendere i più fragili, garantire la pace, assicurare ai nostri figli un futuro di libertà».

«Viviamo tempi complessi e difficili, purtroppo segnati da minacce nuove e multiformi: guerre ibride, competizione strategica globale, conflitti per l’accesso alle risorse critiche e ai domini tecnologici. I confini della sicurezza si sono estesi includono oggi lo spazio, il cyberspazio, i fondali marini, la sfera digitale. Servono visione strategica, capacità di anticipare, consapevolezza del cambiamento. Occorre purtroppo abbandonare l’illusione di una pace garantita per sempre, difendendosi dalle minacce esterne e da quegli attori globali che considerano un orpello i nostri valori fondamentali: la pace, la sicurezza, la libertà e la democrazia». E’ uno dei passaggi del messaggio del ministro Guido Crosetto alle donne e agli uomini della Difesa in occasione del 2 giugno.

«Dobbiamo costruire una Difesa nazionale solida e interoperabile, che rafforzi e integri la Nato, attraverso la costruzione di un pilastro europeo della Difesa - ribadisce il ministro -. Solo così potremo continuare a promuovere i valori della cooperazione, della libertà, della sicurezza condivisa. In questo scenario e davanti a tutte queste sfide, l’Italia c'è. Innanzitutto, con le sue Forze armate, protagoniste autorevoli, in Patria e nei teatri internazionali, apprezzate per professionalità, equilibrio e umanità».