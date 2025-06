Femminicidi, speranze dal dialogo Meloni-Schlein

«Almeno sulla violenza di genere, mettiamo da parte lo scontro politico e facciamo fare un passo in avanti al paese (…) mettiamoci a un tavolo e discutiamo (…) non basta la repressione occorre la prevenzione a partire dalla scuola», così in un video appassionato la segretaria del Pd Schlein rivolgendosi alla Meloni sull’onda dell’ennesimo femminicidio, stavolta della giovanissima Martina ad opera del suo ex fidanzato di appena 19 anni.

E a stretto giro, la presidente del Consiglio, con altrettanta compenetrazione, le ha risposto: «Non c'è bisogno di appelli. Io ci sono. Sto scrivendo una lettera alla commissione bicamerale per l'Infanzia per chiedere di nuovo a tutte le forze politiche: lavoriamoci insieme, ragioniamoci insieme, mettiamoci seduti».

In un contesto in cui destra e sinistra sembrano divise su tutto, lascia ben sperare che le due leader riescano a trovare un’intesa quantomeno sulla necessità di unire le forze per trovare soluzioni a una questione che angoscia tutti, che pone domande alla nostra genitorialità e alla stessa nostra identità di genere.