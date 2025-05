Guerra in Ucraina, Trump, «Putin gioca col fuoco» e prepara le sanzioni

Vladimir Putin «sta giocando, col fuoco!». Attraverso il suo social Truth (e ricorrendo al consueto punto esclamativo) Donald Trump lancia un avvertimento al leader russo, dopo averlo già accusato di essere «impazzito» per il fatto di continuare i raid sull'Ucraina. «Che il presidente Trump dica qualcosa o no, la Russia garantirà la propria sicurezza», afferma il Cremlino, tornando a sostenere che i bombardamenti prendono di mira solo «obiettivi militari» in «ritorsione» per i massicci attacchi di droni ucraini nelle ultime settimane sul territorio della Federazione. «Il nostro presidente ha chiarito che nessuno può usare i droni per creare problemi qui in Russia, se lo fate, sarete puniti», ha avvertito il portavoce Dmitry Peskov.

«Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte», ha scritto Trump. E il Wall Street Journal, citando una fonte a lui vicina, scrive che il presidente Usa starebbe valutando l’imposizione di sanzioni per indurre tra l’altro Mosca ad accettare una tregua di 30 giorni, anche se sembrano escluse misure contro il settore bancario. L'inviato americano Keith Kellogg ha fatto sapere intanto di aver già ricevuto da Kiev la lista delle condizioni ucraine per la pace, e di aspettare ora quelle russe. Ma Peskov ha sostenuto che il processo di pace è «complesso e, naturalmente, c'è bisogno di tempo».