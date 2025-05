Arianna Meloni: «Noi per il 41bis, loro visitano i mafiosi». Rabbia Pd

«Il governo Meloni ha difeso il 41bis mentre qualcuno della sinistra preferiva andare a trovare i mafiosi in carcere». A dirlo è Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, argomentando con parole molto simili a quelle che fecero esplodere il caso Donzelli-Delmastro su Alfredo Cospito, in carcere per scontare una pena di 23 anni per attentato. Di più: quasi a voler rintuzzare anche le recentissime polemiche per il post di FdI contro Roberto Saviano, Arianna ha poi ricordato che lei e la sorella decisero di impegnarsi in politica subito dopo «l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. In quel momento decidemmo di lavorare per cambiare le cose, di costruire un mondo basato sulla legalità. Falcone e Borsellino volevano consegnare la Sicilia ai siciliani, hanno quindi scelto la comunità e le persone e questi insegnamenti ce li siamo portati dietro. Poi giunti al governo, dove nessuno pensava saremmo mai arrivati, abbiamo continuato a lottare concretamente contro la mafia, ad inasprire le pene per i mafiosi».