Mafia, 401 Comuni sciolti dal 1991 ad aprile 2025: la Sicilia tra le regioni ad alto rischio

Dal 1991 al 19 aprile 2025 sono 401 i decreti di scioglimento di Comuni per infiltrazioni mafiose: in media uno al mese. È quanto si legge nel rapporto di Avviso Pubblico, presentato oggi a Napoli.

Il 72% dei Comuni sciolti per mafia ha una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti. Il 96% degli scioglimenti si concentra in quattro regioni: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. In quasi tutte le relazioni analizzate emerge il coinvolgimento, a vario titolo, dei clan mafiosi nelle campagne elettorali: un’attenzione finalizzata ad ottenere o consolidare i rapporti con le future amministrazioni nell’ottica di assicurarsi vantaggi di natura economica. Le forme con cui ciò si manifesta sono diverse: si annoverano, ad esempio, episodi di intimidazioni ai danni di altri candidati, liste sottoscritte anche da soggetti contigui alle organizzazioni mafiose, situazioni in cui la richiesta di sostegno a membri dei clan proviene direttamente da alcuni candidati, casi in cui la moneta di scambio si concretizza soprattutto in assunzioni e occasioni di lavoro.