Screening oncologici, la Sicilia agli ultimi posti per la prevenzione

La Sicilia si colloca tra le ultime regioni per l’adesione dei cittadini agli screening oncologici. I dati sono forniti dalla fondazione Gimbe che ha analizzato il report 2023 dell’Osservatorio nazionale screening (Ons) riguardanti l’estensione (percentuale della popolazione target che riceve un invito) e l’adesione (proporzione di invitati che eseguono il test rispetto alla popolazione target) agli screening. Secondo il rapporto fanalino di coda il Sud Italia, con gli ultimi posti occupati da Sardegna, Campania, Sicilia e Calabria, con l’eccezione di Basilicata e Puglia che si piazzano a centro classifica (rispettivamente decima e undicesima)

I dati

Screening mammografico, l’estensione è pari al 83,7% (media Italia 93,6%) della popolazione target; l’adesione è pari al 28,3% (media Italia 49,3%) della popolazione target che posiziona la Sicilia al 18° posto tra le regioni; questa percentuale correlata all’estensione - di per sé già inferiore al 100% - documenta che in questa Regione come per le altre del Mezzogiorno (Molise escluso), la mancata adesione agli screening riconosce a monte responsabilità organizzative nella gestione degli inviti.