Pd siciliano, è lite continua: diffida sulle regole del voto

Ormai da tre giorni il congresso del Pd è di fatto iniziato con le prime votazioni nei circoli. Ma ieri le correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini hanno inviato al commissario Nico Stumpo una diffida per fermare tutto. Ennesimo atto di uno scontro che minaccia di finire a carte bollate.

Formalmente le aree che si sono schierate contro la conferma di Anthony Barbagallo alla guida del Pd siciliano hanno preso spunto da un sistema di votazione che, a loro dire, non era stato annunciato nemmeno nelle concitate giornate di fine gennaio, quando si votò in un clima di rissa il regolamento che ha escluso le primarie. In pratica per l’unico candidato rimasto in corsa, lo stesso Barbagallo, viene chiesto ai soli iscritti nei circoli di votare in modo palese. Mancherebbe così, secondo le aree che mettono insieme la maggioranza dei deputati all’Ars e l’eurodeputato Giuseppe Lupo, la segretezza del voto.