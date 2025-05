Bandi per la formazione in Sicilia, il no di Schifani a Turano

La versione ufficiale racconta che a convincere qualche giorno fa l’assessorato alla Formazione a ritirare il bando da 60 milioni per i nuovi corsi e a tenere nel cassetto l’altro da 70 milioni per il programma destinato ai percettori di ammortizzatori sociali sia stato l’emergere di refusi nei testi. In realtà è stato Renato Schifani a bloccare tutto. Irritato, il presidente della Regione Siciliana, dalla previsione di affidare l’assegnazione di ben 130 milioni al cosiddetto click day. Una procedura che a Palazzo d’Orleans hanno bocciato da tempo anche su altre materie.

E ora intorno ai fondi per la formazione professionale si è scatenata una guerra che vede tutti contro tutti. L’assessore Mimmo Turano sta riscrivendo i bandi e attende il via libera del presidente su una nuova formula di assegnazione delle risorse. I sindacati lamentano il tentativo di alcuni enti di sfruttare l’occasione per fare ricorso a contratti per loro più vantaggiosi rispetto a quello di categoria firmato da Cgil, Cisl e Uil. Gli enti chiedono invece di uscire in fretta dallo stallo per non perdere risorse che sono ossigeno per la categoria.