Ucraina, Zelensky sarà in Turchia da Erdogan giovedì: «Aspetto Putin, non cerchi scuse. Basta uccisioni»

Volodymyr Zelensky si dice pronto a incontrare Vladimir Putin per colloqui diretti in Turchia, ma pone una condizione imprescindibile: un cessate il fuoco completo e immediato, a partire da domani, 12 maggio.

«Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse», ha scritto il presidente ucraino su X, confermando che sarà ad Istanbul, ospite del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per una possibile svolta negoziale.

Kiev ha ribadito che non parteciperà ad alcun incontro senza uno stop ai combattimenti. «Prima un cessate il fuoco di 30 giorni, poi tutto il resto», ha precisato il capo di gabinetto Andriy Yermak su Telegram. Una posizione condivisa anche da Washington. Keith Kellogg, inviato di Donald Trump per l’Ucraina, ha sottolineato: «Come ha ripetuto più volte il presidente Trump, fermate le uccisioni. Prima un cessate il fuoco incondizionato e poi discussioni di pace globali. Non il contrario».