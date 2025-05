La lite nel Pd siciliano, Barbagallo: «Niente brogli, nessun defunto ha votato all'assemblea»

«Tra i diritti degli iscritti c’è - aggiunge - sicuramente quello di proporre legittimamente ricorso agli organismi di garanzia, preposti al controllo e alla tutela di tutte le procedure, che potranno appurare i fatti, certamente confermando che non hanno votato persone defunte. Se ricorsi e contestazioni ci saranno, si verificherà la regolarità del percorso nelle sedi opportune.” “Tutti hanno il diritto di chiedere piena trasparenza, - prosegue Barbagallo - ma se si utilizza l’equivoco dell’omonimia, come già fatto nel caso del malcapitato maestro d’orchestra confuso con un componente della provincia di Trapani o si strumentalizza un compagno storico come Gaetano Merlo, si continua soltanto a generare fango e a fare male al partito. Infine, ricordo che - conclude - il numero dei votanti è stato certificato attraverso il riscontro anagrafico degli aventi diritto al voto».

Intanto «è stata accertata la presenza di una sola candidatura, quella di Barbagallo, in regola con le firme - spiega Stumpo - Il termine per la presentazione delle candidature si è chiuso ieri a mezzogiorno. Da oggi iniziano le assemblee come prevede l’articolo 17 del regolamento. Da quello che so c’è già un programma fatto da tutte le commissioni e dal 15 maggio inizieranno i congressi nei circoli in 6 province su 9 per il rinnovo delle cariche provinciali, tranne Enna, Messina e Siracusa perché non sono in scadenza».

«Il mio augurio è che l’inizio dei congressi possa riconsegnare un clima di serenità e che si svolga tutto nel migliore dei modi - aggiunge Stumpo - spero che tutti si ricordino che, a prescindere dalle candidature, il partito è uno: ci si può dividere ma il percorso e l’idea comune deve essere quella di programmare, in questo congresso, un progetto per la Sicilia e per i siciliani, per rilanciare il partito democratico e candidarsi alla guida della Sicilia e fare un dibattito interno sui dirigenti del Pd, a mio avviso questa è la parte meno importante».