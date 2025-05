Laboratori di analisi, accordo vicino con la Regione: scatta il rialzo del budget

Accordo trovato, almeno in parte, con tante rassicurazioni e nervi più distesi, anche se lo stato di agitazione resta. In estrema sintesi, è il risultato della lunga riunione convocata ieri negli uffici di Piazza Ziino a Palermo tra i vertici dell’assessorato regionale alla Salute e le associazioni che rappresentano i privati accreditati, sul doppio binario (trasversale) del budget 2025 da una parte e, dall’altra, dei fondi stanziati nell’ultima manovra per arginare i tagli imposti dal nuovo Tariffario ministeriale sui rimborsi alle prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda il primo punto, laboratori e ambulatori hanno incassato una buona notizia, che tradotta in euro fa più di 6 milioni. A tanto, infatti, ammonta il rialzo dell’aggregato di spesa per le strutture accreditate rispetto alla posta in gioco nel 2024: un aumento del 3,5%, stabilito dalla Finanziaria nazionale con soldi dello Stato, per un totale che per l’anno in corso e per la specialistica convenzionata siciliana ammonta ad oltre 307,5 milioni.