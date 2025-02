Trump rilancia il suo terzo mandato e annuncia una raffica di licenziamenti al Pentagono

Donald Trump torna sulla possibilità, vietata dalla Costituzione americana, di correre per un terzo mandato parlando a un evento organizzato a Washington dall’associazione dei governatori repubblicani.

«Abbiamo raccolto 608 milioni di dollari in tre settimane. Quindi abbiamo quei soldi e devo spenderli da qualche parte. E mi dicono che non posso correre per un terzo mandato. Non ne sono sicuro, sarà vero?», ha detto il presidente americano.

«Immagino che li spenderò per i miei amici», ha continuato Trump insistendo sul fatto che gli Stati Uniti devono riprendere il controllo del Canale di Panama. «È stata l’opera più costosa che abbiamo mai costruito, abbiamo perso migliaia di uomini», ha detto il presidente americano che poi ha accennato anche alla possibile annessione della Groenlandia: «Ci occuperemo anche di quello».

Più di 50 mila persone potrebbero essere licenziate al Dipartimento della Difesa americano, nell’ambito dei tagli drastici che sta attuando l'amministrazione Trump. Il dipartimento ha circa 55 mila dipendenti in prova - il tipo

di impiegato che il presidente americano ed Elon Musk hanno preso di mira - e questi potrebbero dover far le valigie in blocco nelle prossime ore al Pentagono.