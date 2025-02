Tensione tra Trump e Zelensky, l'attacco del presidente Usa: «Ha fatto un lavoro terribile»

«In giro per il mondo mi sto muovendo velocemente per mettere fine alle guerre, risolvere conflitti e riportare la pace nel pianeta. Voglio la pace, non voglio vedere tutti che vengono uccisi», ha continuato Trump durante la convention di investitori a Miami. «Guardate alle morti in Medio Oriente - ha aggiunto - e a quelle tra Russia e Ucraina, ma noi metteremo fine a tutto questo. Non c'è profitto per nessuno dall’avere una Terza guerra mondiale, e non siamo così lontani, ma vi dico che non c'è questo rischio. Se fosse rimasta l’amministrazione» guidata da Joe Biden «per un altro anno, avreste avuto la Terza guerra mondiale, ma adesso non accadrà».

Per il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani «evidentemente sta emergendo qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky, le schermaglie è ovvio che ci sono. Ci siamo abituati al linguaggio della nuova amministrazione americana, non è un linguaggio che ci appartiene. Il nostro interesse è che la situazione si calmi e si arrivi a una pace giusta che garantisca la sicurezza dell’Europa: in una situazione complicata come l’attuale, dobbiamo assolutamente tenere i nervi saldi e essere sempre a testa alta».

Riguardo alle affermazioni di Trump, Tajani ha sottolineato che «Zelensky è stato eletto, era sostenuto anche all’amministrazione Trump: non so i motivi che abbiano spinto Trump a usare parole così dure, probabilmente non ha gradito la reazione di Zelensky all’incontro che c'è stato in Arabia Saudita tra americani e russi, infatti Zelensky ha annullato la sua visita in Arabia Saudita. Probabilmente - ha aggiunto - c'è stata tensione, ma non dobbiamo farci prendere dalla cronaca e dallo scontro verbale, dobbiamo invece lavorare per raggiungere l’obiettivo della pace».