Stop alle multe per i «no vax» e riapertura della rottamazione quater, ecco le novità del Milleproroghe

Dallo stop alle multe per i no vax alla riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, dalla proroga dello scudo erariale all’estensione dei taser a tutti i comuni, fino allo stop dell’obbligo della maggiore età per diventare bagnini. Sono solo alcuni dei tanti ambiti in cui spazia il decreto Milleproroghe che, incassata la fiducia alla

Camera (con 182 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti), si appresta a diventare legge dopo il via libera definitivo atteso domani. Ecco alcune delle principali misure contenute nel provvedimento, comprese le modifiche introdotte in Senato.

Stop alle multe per i no vax

Viene abrogata la disciplina che prevedeva una sanzione per chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi contro il covid. Stop definitivo per i procedimenti non ancora conclusi, vengono estinti i giudizi pendenti e annullate le sanzioni già irrogate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate.