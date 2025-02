Il presidente Mattarella: «La Russia torni a rispettare la Carta Onu»

Secondo Mattarella, la speranza è che si raggiunga una una «pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile». «E' utile ricordare - ha rilevato - che quando l'Ucraina con il consenso della Russia divenne indipendente disponeva di una grande quantità di armi nucleari. Su sollecitazione di Usa e Russia l'Ucraina ha consegnato alla Russia alcune migliaia di testate nucleari. A fronte di quello nel trattato sottoscritto l'Ucraina registrava l'impegno di questi Paesi a rispettarne e garantirne indipendenza e integrità territoriale, Noi vorremmo che si ripristinassero quegli impegni ed accordi».

«Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Cettigne in Montenegro, dopo i colloqui con il presidente montenegrino Yakov Milatovic.

«La Nato è nata decenni addietro, ha una storia robusta e non c'è nulla che può incrinare questo legame, non ho timore - ha sottolineato Mattarella -. Non vi è pericolo che possa essere incrinato».