Liberati altri tre ostaggi israeliani: Hamas e Jihad Islamica li esibiscono prima del rilascio

I tre avevano in mano «regali» e certificati consegnati loro dai terroristi. L’israelo-argentino Iair Horn, 46 anni, e il russo-israeliano Sasha Troufanov, 29 anni, erano stati tenuti prigionieri da Hamas mentre la Jihad Islamica aveva nelle sue mani l’israelo-statunitense Sagui Dekel-Chen, 36 anni. Sono apparsi tutti in buone condizioni di salute, ma il loro stato fisico sarà ora accertato secondo protocollo con approfonditi controlli nelle strutture sanitarie predisposte dalle autorità israeliane.

Come sempre, Hamas e Jihad Islamica hanno studiato nei dettagli la coreografia, meno caotica che in precedenti occasioni. Ad attendere gli ostaggi c'erano decine di miliziani armati e a volto coperto. Con montagne di macerie sullo sfondo, su un palco allestito per l’occasione sventolavano decine di bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, oltre che manifesti propagandistici, tra cui una foto dello scomparso leader Yahya Sinwar con la scritta: «Nessuna migrazione se non a Gerusalemme».

A prendere in consegna gli ostaggi è stata la Croce Rossa Internazionale, che li ha consegnati dopo nemmeno 15 minuti all’esercito israeliano. Non prima però che i tre fossero esibiti sul palco e costretti a prendere brevemente la parola a turno. L’arrivo degli ostaggi è stato accolto da grida di gioia nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove centinaia di persone si erano radunate per seguire la liberazione dei tre, per il sesto scambio di prigionieri seguito all’accordo di tregua tra Israele e Hamas. In base agli accordi Israele dovrebbe rilasciare 369 detenuti palestinesi.