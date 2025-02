La commissione Antimafia lavora a una proposta su una stretta per il 41 bis

La commissione parlamentare Antimafia è al lavoro in merito ad eventuali proposte di modifiche normative più restrittive sull'applicazione dell’art. 41-bis e dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, ovvero le norme sul carcere duro per mafiosi e terroristi. Dopo l’apertura da parte dell’Antimafia di un filone d’inchiesta sull'applicazione del 41-bis e sulle novità introdotte all’articolo 4-bis in merito ai benefici penitenziari concessi a detenuti per gravi reati di mafia, tra le ipotesi c'è quella del ripristino del divieto - eliminato nel 2022 - di concedere benefici

penitenziari ai condannati previsti dalla norma salvo che nei casi di collaborazione con la giustizia.