Lo scatto di Cateno De Luca: ora costruisco alleanze oltre le logiche di potere

«Oggi segno una svolta nel mio percorso politico: esco di scena come segretario nazionale di Sud Chiama Nord. Lascio la guida a Danilo Lo Giudice e Laura Castelli, che continueranno il cammino che abbiamo tracciato insieme. Non è un addio, ma una trasformazione. Perché io non smetto di fare politica, anzi, voglio dedicare il mio tempo a ciò che conta davvero: portare nei palazzi della politica la concretezza dell’amministrazione». Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, all’assemblea costituente del progetto «La Sicilia che vorrei», al San Paolo Palace di Palermo con duemila partecipanti.

De Luca ha ribadito che il suo obiettivo «non è più la conquista di ruoli politici, ma la realizzazione di progetti concreti, mettendo a disposizione la sua esperienza amministrativa per costruire un nuovo modello di governo per la Sicilia». «La mia metamorfosi è questa: da amministratore a stratega, da lupo solitario a costruttore di alleanze per amore della Sicilia. Voglio essere architetto e costruttore di un futuro che vada oltre le logiche di potere - ha detto - Il nostro percorso non finisce qui, anzi, si rafforza. Ti Amo Sicilia non è solo un progetto, è una filosofia di governo. Perché chi ama la Sicilia non la svende, ma la costruisce giorno dopo giorno. Ti amo Sicilia non è una nuova casa ma una nuova cosa».