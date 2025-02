Nuove spiagge ai privati in Sicilia, via alle aste

In palio ci sono tratti di costa nelle principali località turistiche siciliane, da San Vito lo Capo a Menfi passando per le isole Eolie. In totale sono 54 i Comuni ai quali la Regione sta dando il via libera per pubblicare i bandi che assegneranno le concessioni balneari rimaste finora libere. Primo atto di una manovra di lungo periodo che arriverà al traguardo nel 2027.

È una operazione che, calcolano alla Regione, può muovere un business da centinaia di milioni. E tutto è pronto perché possa partire entro qualche settimana. L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, prevede che «le nuove concessioni possono essere assegnate già all’inizio della prossima estate. E permetteranno di investire su un ulteriore 33% di coste».

Fra i Comuni che possono assegnare concessioni anche ventennali ci sono Cefalù, Balestate, Leni, Malfa, Menfi, Modica, Pollina, San Vito e Santa Flavia. Mentre nell’elenco dei centri che possono assegnare concessioni per un massimo di 6 anni ci sono Capaci, Carini, Trappeto, Messina, Milazzo, Patti, Santo Stefano di Camastra, Noto, Ragusa, Trapani.