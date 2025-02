Superburocrati alla Regione, si apre il giro di valzer

Cambieranno incarico almeno quattro dei dirigenti più importanti della Regione, che negli ultimi cinque anni hanno tenuto in mano dipartimenti chiave per l’azione amministrativa. È una delle prime decisioni maturate a Palazzo d’Orleans e che verranno formalizzate la prossima settimana, quando sul tavolo della giunta arriverà la mappa generale degli incarichi in scadenza incrociata con le auto-candidature già arrivate (il termine scadeva ieri) per ottenere queste poltrone.

Le prime note del valzer che riguarda in questa fase 17 dipartimenti (la metà del totale) coinvolgono i dirigenti che hanno superato i 5 anni di permanenza nella stessa struttura, limite massimo secondo una direttiva anti-corruzione dell’Anac.

E sulla base di questa il presidente Schifani ha deciso che Dario Cartabellotta (Agricoltura), Carmen Madonia (Personale), Carmelo Frittitta (Attività Produttive) e Calogero Beringheli (Urbanistica) cambieranno incarico.

