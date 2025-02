Piano per la gestione della fauna selvatica, Coldiretti: una nostra vittoria

«Il piano per la gestione della fauna selvatica approvato dalla Giunta regionale rappresenta una vittoria di Coldiretti Sicilia perché proposto, seguito e costantemente analizzato dopo le manifestazioni davanti alla Presidenza della Regione dell’anno scorso». Lo afferma con una nota la stessa Coldiretti sottolineando che il piano può rappresentare una svolta soprattutto in quelle aree dell’Isola letteralmente devastate dalla proliferazione indiscriminata di suidi, colombacci, e altre specie che hanno portato anche alla limitazione delle attività per via di attacchi».

«Diamo atto a chi ha lavorato a questo piano come Fulvio Bellomo del Dipartimento per lo sviluppo rurale e territoriale - prosegue Coldiretti - perché rappresenta una innovazione importantissima nel pieno rispetto della biodiversità siciliana e sicuramente al Governo Schifani che così come promesso dopo la nostra manifestazione ha mantenuto. Adesso si passa finalmente alla fase operativa».