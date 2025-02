La Dc ci ripensa. Pace: Di Paola e La Vardera, sarete i benvenuti a Ribera

Il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, e ideatore del corso di formazione politica che si terrà a Ribera, porge la mano ai deputati Nuccio Di Paola e Ismaele La Vardera, ridando la disponibilità del partito a ospitarli all’evento dopo che stamani aveva scritto in un post che li avrebbe contatti per ritirare l’invito a partecipare in seguito alle critiche che avevano mosso nei confronti di Totò Cuffaro.

«In un confronto politico e civile, il dibattito dovrebbe basarsi su idee e proposte, non su attacchi personali - afferma Carmelo Pace -. Come ricordava Alcide De Gasperi, 'la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, e questa libertà include anche il diritto di esprimere le proprie opinioni senza timori o intimidazioni e noi della Democrazia cristiana faremo tutto quel che possiamo affinché possiate tutti continuare liberamente ad esprimere le vostre personali opinioni anche deridendoci o additandoci colpevolmente e questo perché crediamo che la libertà di pensiero e di espressione venga prima di ogni altra cosa».