Ricerca in Sicilia, oltre 3,6 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza

Oltre tre milioni e mezzo di euro destinati alle università siciliane per sostenere progetti di ricerca innovativi. Sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza - FIS 2. Il finanziamento complessivo è pari a 3.665.112,80 euro. I fondi sono stati distribuiti tra due macrosettori principali: "Physical Sciences and Engineering" e "Social Science and Humanities".

La ripartizione dei fondi per le università siciliane

Nel dettaglio, l’Università degli Studi di Catania ha ricevuto 1.655.996,60 euro per il settore delle scienze fisiche e ingegneristiche, mentre l’Università degli Studi di Palermo ha ottenuto 2.009.116,20 euro per la ricerca nelle scienze sociali e umanistiche. Il Fondo Italiano per la Scienza è stato ideato per supportare ricercatori emergenti ed esperti nei principali ambiti scientifici, dalla tecnologia alle scienze della vita. Ispirato al modello dell’European Research Council (ERC), il programma punta sull’eccellenza come criterio principale per la selezione dei progetti finanziati.