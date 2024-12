Disabili, due milioni e mezzo di euro dalla Regione per persone con necessità di sostegno intensivo

La Regione siciliana ha stanziato due milioni e mezzo di euro stanziati per l’erogazione dei contributi alle persone con necessità di sostegno intensivo (gravi) a valere sul «Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza.

Il provvedimento è del dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, che ha impegnato la somma di 2.527.343 euro e disposto la liquidazione di 2.021.874 euro, pari all’80 per cento del totale, che a gennaio saranno trasferiti ai distretti socio sanitari dell’Isola. Il restante saldo verrà erogato in seguito alla presentazione della relazione analitica sulle spese sostenute.

«Il fondo - spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano - è destinato a finanziare interventi e servizi per migliorare la qualità della vita, offrendo supporto in ambiti come l’assistenza domiciliare e l’inclusione sociale. Il governo Schifani continuerà a garantire il sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari».