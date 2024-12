La finanziaria all’Ars, stanziati altri fondi per turismo ed eventi

Per organizzare festival cinematografici, rassegne e premi l’assessorato al Turismo avrà nel 2025 ben 250 mila euro in più del 2024. E così il budget di questo singolo capitolo cresce dai 485 mila euro iniziali ai 735 mila stanziati da lunedì nella Finanziaria grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia.

È, quest’ultimo, solo uno degli emendamenti che rimpingueranno i capitoli di spesa utilizzati nell’anno che sta per chiudersi per finanziare eventi in modo diretto, senza bando, come hanno denunciato le 103 associazioni escluse dai contributi che si sono per questo motivo rivolte al Tar e alla Corte dei Conti. Nell’ultima notte di votazioni in commissione Bilancio sono stati approvati anche emendamenti che iniziano a finanziare le associazioni vicine ai partiti. All’istituto Gramsci andranno 150 mila euro e al Pio La Torre, anch’esso caro al Pd, 100 mila. Il museo Mandralisca riceverà 300 mila euro, la fondazione Gal Hassin 250 mila, il centro Dusmet 150 mila, la fondazione Sciascia 100 mila.