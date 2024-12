Crisi idrica, Musumeci chiede al Consiglio dei ministri altri 28 milioni per la Sicilia

«Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe tenersi ad inizio settimana, la proposta di delibera per assegnare 28 milioni di euro alla Regione Siciliana, per far fronte alla grave emergenza idrica che vive ormai da parecchi mesi l’Isola». Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

«Questo ulteriore stanziamento - ha spiegato il ministro - si aggiunge ai 20 milioni deliberati dal governo Meloni nel maggio scorso, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le risorse sono destinate al completamento delle attività previste dall’articolo 25 del Codice di Protezione civile e all’avvio degli interventi più urgenti. La quantificazione di questo secondo stanziamento - ha concluso Musumeci - è frutto di un’attenta istruttoria condotta dal nostro dipartimento nazionale, tenuto conto anche con delle valutazioni tecniche di rito nel confronto con il dipartimento della Regione».