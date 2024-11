Fitto lascia, sprint per un nuovo ministro

La parola definitiva ancora non sarebbe stata pronunciata, ma chi ha parlato con la presidente del Consiglio in queste ore assicura che la premier stia soppesando tutti i pro e contro delle varie opzioni sul tavolo. Ne avrebbe parlato a lungo anche con lo stesso Fitto, che ha annunciato le sue dimissioni via social. «Due anni intensi ed entusiasmanti», dal giuramento nelle mani di Sergio Mattarella fin qui, scrive il pugliese che ora trasloca a Palazzo Berlaymont con il nuovo incarico di commissario alla Coesione e alle riforme e, soprattutto, di presidente esecutivo della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Una esperienza «indimenticabile», scrive ancora l’ormai ex ministro, ringraziando tutti, colleghi, collaboratori, e Meloni che ha avuto «piena fiducia» in lui.

Non è facile, dicono i bene informati, trovare il profilo adatto a sostituirlo, tanto che per settimane si è ipotizzato di individuare più figure, cui affidare le diverse deleghe, fatto salvo che Pnrr e Coesione fin dall’inizio si sono immaginati proseguire di pari passo.

Sui nomi, o molto più probabilmente il nome, c’è il massimo riserbo. Si è parlato soprattutto dell’attuale capo dei servizi (e sherpa del G7), Elisabetta Belloni, di Giulio Terzi di Sant’Agata e di Edmondo Cirielli ma nessuno dei tre, agli ultimi rumors, sarebbe davvero in partita. In molti nella maggioranza ricordano il blitz per il passaggio tra Giuliano Sangiuliano e Alessandro Giuli (anche se la staffetta al ministero della Cultura era scattata per ben altri motivi) e si aspettano che “Giorgia» possa avere in mente uno schema simile. Carte coperte fino all’ultimo. Di sicuro «la decisione spetta a lei», come ripetono tutti, compreso Ignazio La Russa, convinto che «anche in questo» la premier farà «l’interesse dell’Italia». «Non mi permetterei mai» di darle dei suggerimenti, dice il presidente del Senato, che poi sottolinea però che «più facile» sarebbe “trovare le energie nella politica pronta», tra «i parlamentari». La Russa torna anche sulle «schermaglie» nella maggioranza che, dice, «fanno male a chi le mette in atto», salvo poi aggiustare il tiro spiegando che vale «a destra» come «a sinistra», perché le liti allontanano gli elettori dalla politica, e dalle urne. Il presidente del Senato è ospite dell’assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi, che si chiama fuori da una eventuale corsa (il suo nome è circolato sulla stampa) per la sostituzione di Fitto. «Non ci sono cardinali, papi o monsignori», né «autocandidature. Nessuno di noi di nessun partito della coalizione, ha chiesto e ha rivendicato chissà quale posto», assicura Lupi dopo che si sono susseguite invece, in particolare in questi ultimi giorni, le suggestioni di un interesse tra gli alleati per le deleghe di Fitto. Domenica al vertice tra i leader a casa Meloni non se ne sarebbe parlato, «per scaramanzia» raccontano, visto che l’intero collegio dei commissari doveva ancora incassare il voto finale dell’Europarlamento. E dopo mercoledì non ci sono state nuove occasioni per rivedersi. Ma a tutti sarebbe stato chiaro fin dall’inizio che la casella era, e resterà, di Fratelli d’Italia, spacchettata o meno.