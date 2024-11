Spettacoli, una ventina di milioni alle associazioni amiche dei deputati: oltre duecento enti a bocca asciutta

Con le mance distribuite a pioggia dall’Ars nel corso dell’ultimo anno sono stati assegnati una ventina di milioni a una ottantina di associazioni ed enti dello spettacolo, che per di più hanno ottenuto anticipazioni immediate delle somme. Tutte, o quasi, realtà premiate da deputati che per loro hanno fatto approvare emendamenti ad hoc.

L’altra faccia della medaglia sono gli oltre 200 enti che per poter sperare in un contributo che li aiuti a sopravvivere hanno dovuto partecipare a un bando che ha un budget di appena 3 milioni e 233 mila euro e che per di più, almeno fino a ieri, non era arrivato alla graduatoria finale.

Col risultato che già a fine anno neanche un euro è stato erogato in base a criteri di merito uguali per tutti e nella migliore delle ipotesi bisognerà attendere il mese di marzo 2025 per ottenere anticipi su un cartellone che è andato in scena in pratica un anno prima.