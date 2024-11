L'immagine del presidente Meloni e del ministro Bernini con il volto insanguinato nei manifesti, la solidarietà di Schifani

L'immagine del presidente Giorgia Meloni e del ministro Anna Maria Bernini con il volto insanguinato è comparsa su alcuni manifesti affissi a Bologna.

«Si tratta di una deriva inaccettabile dello scontro politico, in cui la violenza non può e non deve mai trovare spazio - dichiara il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani -. Sconcertano, peraltro, i silenzi e le omissioni da sinistra di fronte all’ennesima vicenda inqualificabile. Davanti a accadimenti come questo, tutto il mondo democratico dovrebbe essere unito nella condanna».