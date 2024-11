Scuola, dalla Regione Siciliana 5 milioni per la didattica immersiva

Potenziare il sistema educativo attraverso lo sviluppo e la sperimentazione della didattica immersiva. È l'obiettivo della Regione Siciliana, che ha stanziato 5 milioni di euro del suo bilancio per finanziare le iniziative intraprese dagli istituti scolastici di primo ciclo, ossia istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole medie, con sede nell'Isola e che abbiano sedi con locali idonei a installare aule e ambienti didattici di tipo immersivo, dove sperimentare la realtà aumentata e la realtà virtuale.

Turano: «Potenziamo apprendimento innovativo»

«L'Agenda Onu 2030 e le raccomandazione della Ue prevedono l'incremento delle competenze scientifiche e tecnico-professionali – spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano – Il dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, nella piena consapevolezza che la didattica delle Stem non faccia riferimento solo all'insieme delle materie scientifiche, ma ad una nuova filosofia educativa che si serve del metodo scientifico per fornire soluzioni ai problemi di una realtà sempre più complessa e in costante mutamento, intende promuovere un'azione sinergica di sviluppo e potenziamento di ambienti di apprendimento innovativi, che sappiano essere coinvolgenti, esperienziali e interattivi. Attraverso lo sviluppo delle tecnologie immersive, come la realtà virtuale e quella aumentata, è possibile favorire l'acquisizione di capacità trasversali».