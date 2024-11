Crisi idrica in Sicilia, Faraone: «Solo 30 litri d'acqua al giorno per abitante: siamo sotto la soglia indicata dall'Oms»

«Per l’Oms la soglia minima per cittadino per soddisfare le esigenze minime di salute è stimata intorno ai 50 litri d’acqua a persona al giorno. Nei Paesi occidentali normalmente questa soglia è molto più alta. In tanti comuni della Sicilia la distribuzione si attesta a 30 litri al giorno per abitante». Lo scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

«Siamo abbondantemente sotto la soglia di civiltà, ma tutto questo non sembra interessare a chi ci governa e a grandissima parte del mondo dell’informazione - aggiunge - Siamo alla catalogazione delle emergenze di serie B, per cittadini di serie B. Il 15 novembre verranno chiusi i rubinetti delle erogazioni dalla diga Ancipa per Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Mazzarino ed Enna. Questi comuni stanno già subendo incivili turnazioni nonostante esistano alternative che prevedono l’attivazione di vecchi pozzi e la trivellazione di nuovi e si spera anche diverse connessioni ad altre fonti idriche. Guai più grandi sono previsti per Troina, Nicosia, Cerami, Sperlinga e Gagliano, che sono i cosiddetti Comuni che dipendono totalmente da Ancipa e che senza l’invaso non hanno fonti alternative. Qui il piano straordinario della Protezione civile prevede le autobotti dal momento in cui l’ultima acqua sarà prelevata dall’invaso».