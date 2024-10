Salvini sulla crisi idrica in Sicilia: «Conto di risolvere entro i prossimi tre anni»

«Stiamo lavorando notte e giorno coi tecnici per arrivare finalmente a superare la perenne emergenza che quest’anno ha colpito la Sicilia che l’anno scorso ha colpito le regioni del Nord Italia». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sulla crisi idrica nell’isola, intervenendo in videoconferenza all’European maritime day che si tiene a Palazzo delle Scienze a Catania.

In questo settore, ha spiegato il ministro, occorre affrontare il «tema della dispersione idrica, dei dissalatori e della rimessa a nuovo di una parte di rete di conduzione, adduzione e di rete fognaria che porta a oltre il 50% il tasso di impressioni idrica in Sicilia». «Ci stiamo lavorando - ha sottolineato Salvini - e conto che arriveremo a superare a risolvere, nell’arco dei tre anni che abbiamo davanti, una volta per tutte questa perenne esigenza».