La Meloni all'Onu: «Israele rispetti il diritto e tuteli i civili»

Una bacchettata a Israele, l’auspicio di una nuova leadership palestinese, il rinnovato sostegno all’Ucraina e l’invito alla comunità internazionale ad «alzare la voce» in Venezuela. Sono questi i nodi di politica estera toccati dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, cui ha chiesto di fare di più contro il traffico di essere umani.

Ma a colpire di più forse è stato il passaggio su Israele, finito sul banco degli imputati nel primo giorno dei grandi al Palazzo di vetro non solo per Gaza ma anche per l’escalation in Libano. «Affermiamo il diritto dello Stato di Israele di difendersi da attacchi esterni, come quello orribile del 7 ottobre scorso, ma allo stesso tempo chiediamo ad Israele di rispettare il diritto internazionale, tutelando la popolazione civile, anch’essa vittima in gran parte di Hamas e delle sue scelte distruttive», ha detto la premier.

«E seguendo lo stesso ragionamento sosteniamo, ovviamente, anche il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medio Oriente e all’autonomia», ha aggiunto citando gli Accordi di Abramo come esempio di «convivenza e cooperazione vantaggiosa sulla base del mutuo riconoscimento».

«Se questa è la prospettiva sulla quale tutti dobbiamo lavorare, e lo è, oggi l’imperativo è raggiungere, senza ulteriori ritardi, un cessate il fuoco a Gaza e l’immediato rilascio degli ostaggi israeliani. Non possiamo più assistere a tragedie come quelle di questi giorni nel Sud e nell’Est del Libano, con il coinvolgimento di civili inermi, tra cui numerosi bambini», ha incalzato.