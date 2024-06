Siccità, Schillaci (M5S): «Le misure del governo sono tardive e insufficienti»

Sulle misure della Regione per aiutare coltivatori e allevatori, colpiti dalla piaga della siccità, interviene la vicecapogruppo del M5S all’Ars, Roberta Schillaci.

«Quello in discussione a sala d’Ercole è un ddl infarcito di misure inadeguate e tardive, approntate da un governo che dimostra solo di cercare, senza riuscirci, di tamponare alla meno peggio le falle, rincorrendo emergenze vecchie e nuove. Le imprese del comparto agricolo e zootecnico avrebbero bisogno di immediata liquidità per evitare il collasso, attraverso un accesso semplice e rapido al credito, mediante lo strumento del fondo di garanzia, ma i nostri emendamenti non sono passati».