Le liste d'attesa interminabili, in Sicilia le cliniche private in soccorso della Sanità pubblica

«Si può ampliare l’offerta e dare una risposta esaustiva alla domanda di salute dei siciliani. La componente dei privati del sistema sanitario regionale ha potenzialità enormi e la Regione ora ha tutti gli strumenti per sfruttare questa opportunità»: Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia ha appena letto i dati che mostrano come ci siano in Sicilia 87 mila richieste insoddisfatte di un ricovero o di un esame diagnostico. In alcuni casi l’attesa dura dal 2020. E per questo candida le 46 strutture associate a un ruolo attivo nel piano che i nuovi manager della sanità pubblica dovranno redigere entro 30 giorni per abbattere in un anno le liste d’attesa.

L'intervista di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola