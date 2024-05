Scatta il decreto Salva-casa: dalle verande alle pareti, ecco le novità

Il decreto Salva-casa entra in vigore e partono così anche le richieste ai Comuni per ottenere la sanatoria. Per le tolleranze non sarà necessario ma per le procedure di accertamento di conformità, necessarie per regolarizzare le difformità, sì. I cittadini potranno quindi avviare le istanze, nella consapevolezza che nell’iter parlamentare del dl potrebbe esserci qualche ulteriore allargamento delle maglie. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale passa infatti ora all’esame delle commissioni parlamentari, dove Matteo Salvini ha già annunciato modifiche.

Nell’inoltrare la richiesta ai Comuni va inoltre tenuto conto dell’introduzione del meccanismo del «silenzio assenso»: se l’amministrazione - plausibilmente sovraccarica di domande - non risponde entro le scadenze previste l’istanza si considera accettata. I termini sono di 45 giorni se il permesso è in sanatoria; di 30 giorni in caso di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia); infine di 180 giorni se ad essere coinvolti sono immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

Ecco di seguito una scheda con le novità introdotte dal decreto legge.