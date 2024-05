La tragedia di Salemi, Schifani: «Occorre il massimo impegno per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro»

Cordoglio per la vittima di Salemi anche da parte del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Non si sono ancora celebrati i funerali di tutte le vittime di Casteldaccia e siamo già costretti a piangere un altro giovane lavoratore. Esprimo tutto il mio dolore, e quello del governo regionale, per la tragica scomparsa di Giuseppe Carpinelli, l’operaio originario di Benevento morto oggi (sabato 11 maggio, ndr) a Salemi, nel Trapanese, all’interno di un impianto eolico. Il mio pensiero va inevitabilmente alla famiglia, alla quale esprimo vicinanza. Occorre il massimo impegno da parte di tutti, affinché sia garantita l’adeguata sicurezza sui luoghi di lavoro e la formazione del personale. La Regione farà tutto ciò che è nelle proprie competenze per contribuire a evitare che altre tragedie come queste possano ripetersi».