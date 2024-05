Giochi fatti in Sicilia per le Europee: Santoro rischia, Cuffaro fuori

Giochi fatti per le prossime Europee dell’8 e 9 giugno. Le dieci liste, con gli ottanta candidati, sono state depositate in Corte d’Appello a Palermo e adesso toccherà agli elettori scegliere gli otto europarlamentari del collegio Isole. Ma sono ore d’ansia per i sostenitori della lista di Michele Santoro (Pace, terra e dignità) che, pur essendo riuscita a raccogliere 17.433 firme, tra Sicilia e Sardegna, e a superare le 15 mila necessarie, è a rischio per la mancanza di alcuni certificati elettorali. «Stiamo integrando la documentazione richiesta che non era arrivata in tempo, siamo fiduciosi. Entro un paio di giorni sapremo l’esito», spiega Barbara Evola, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione comunista. In casa centrodestra, a tenere banco è ancora la Democrazia cristiana. Saltato all’ultimo momento l’accordo politico con i renziani di Stati Uniti d’Europa, il partito di Totò Cuffaro resta fuori dalle liste. Dopo Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento e genero dell’ex presidente della Regione, a fare un passo indietro è stata Laura Abbadessa, moglie di Massimo Russo (magistrato ed ex assessore alla Sanità nel governo di Raffaele Lombardo) e già consulente dell’assessorato al Lavoro della cuffariana Nuccia Albano. «Non posso accettare la candidatura propostami dal leader di Italia Viva, non ci sono le condizioni per svolgere serenamente la campagna elettorale – ha scritto Abbadessa in una nota -. Sulle mie relazioni personali con alcuni esponenti della Dc si sarebbe montata un’inammissibile propaganda strumentale».