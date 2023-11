Il ministro Silli: «Tuteliamo i nostri concittadini nel mondo»

«Quanto sta avvenendo a Gaza è una tragedia. Il ministro in persona si sta occupando della vicenda. Noi tuteliamo i nostri concittadini che hanno deciso di restare, così come avviene nelle altre parti del mondo dove si vivono situazioni difficili. E penso al Venezuela dove in tanti hanno difficoltà a nutrirsi». Lo ha detto il sottosegretario di Stato del ministero degli Esteri, Giorgio Silli (nella foto) con delega per gli italiani all’estero, oggi a Solarino, nel Siracusano, in occasione della firma di un protocollo di intesa tra il Comune e il gruppo Pelligra.

«Gli italiani sono dappertutto: arrivo dopo 38 ore di volo dal vertice dei leader del Pacific Islands Forum che si è svolto alle Isole Cook. Ebbene anche in quell'isola ho trovato un gruppo di italiani. - ha aggiunto -. Pensiamo che in Venezuela abbiamo poco meno di 200 mila italiani. All’estero gli italiani sono oltre 7 milioni. Ma gli italiani che avrebbero diritto alla cittadinanza, secondo l’attuale legge, qualora tutti ne facessero richiesta sarebbero 80 milioni. E’ un’Italia all’estero».