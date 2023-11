Palazzo d’Orléans ci ripensa: salva Ast e Airgest

Renato Schifani alla fine ci ha ripensato. I propositi di portare l’Ast in liquidazione smettendo di coprirne le perdite sono stati trasformati in un nuovo finanziamento alla partecipata che vale 10 milioni per il 2024 e 5 ciascuno per i due anni successivi. E allo stesso modo il governo aprirà le proprie casse per rimettere in sesto Airgest, che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, operazione che vale altri 4,2 milioni.

Sono queste le due misure (oltre alla norma che vieta feste nei teatri in stile Nakajima) che Schifani ha fatto inserire nel testo base messo a punto dall’assessore all’Economia Marco Falcone.

Il salvataggio dell’Azienda siciliana trasporti passa da una manovra in due tempi. Subito, con la Finanziaria che il governo ha approvato in giunta e che l’Ars esaminerà entro Natale, vengono stanziati 20 milioni. A inizio mandato Schifani aveva ipotizzato uno scenario che avrebbe portato a una bad company e a una newco con un ruolo diverso. Ora invece la relazione allegata alla norma che il presidente ha fatto inserire in Finanziaria dice espressamente che «a seguito del cambiamento della governance, e nell’approssimarsi della definizione dei documenti contabili arretrati, sorge la necessità di garantire la continuità aziendale, considerata la strategicità della società, nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Le risorse straordinarie saranno collegate anche alla necessità di rinnovare il parco autobus».

