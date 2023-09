La finanziaria regionale: più soldi ai Comuni e sconti a chi è in regola col bollo auto

La bozza è pronta, composta per ora da una ventina di articoli che l’assessore all’Economia, Marco Falcone, ha consegnato ai colleghi nell’ultima seduta della giunta. Nel malloppo di pagine c’è già un aumento del 25% dei finanziamenti ordinari ai Comuni, un incremento del 10% dei fondi ai forestali, un piano per spingere l’occupazione giovanile e uno sconto del 10% sul bollo auto per i siciliani che si sono messi in regola negli anni scorsi.

La seconda manovra della legislatura targata Schifani-Falcone ha di fatto iniziato il suo percorso. L’assessore attende per fine mese le richieste di modifica e gli emendamenti aggiuntivi dei colleghi. Poi la manovra verrà spedita all’Ars. L’obiettivo è approvarla entro il 31 dicembre.

