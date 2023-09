Ex collaboratore di Crocetta espulso dal Parlamento tunisino

Sami Ben Abdelaali, 55 anni, già consulente per le relazioni con i Paesi del Mediterraneo, Africa e Mondo Arabo dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, che lo spinse fino al timone dell’Ircac, l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione, è stato espulso dal Parlamento tunisino e il suo stipendio di luglio e agosto congelato per due mesi. Il suo nome è già stato cancellato dal sito web dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP).

Sami Ben Abdelaali, dopo una lunga carriera passata tra gli uffici del consolato tunisino a Palermo e quelli della Regione siciliana, era stato eletto nell’autunno del 2019 come uno dei tre deputati nelle liste dei tunisini all’estero, piazzandosi al secondo posto, come candidato della lista indipendente «Koulna Tounes» (Siamo tutti tunisini). L’ex parlamentare, intervistato dal sito «businessnews.com.tn», ha negato le accuse mosse contro di lui, in particolare per quanto riguarda «il furto di fondi pubblici al consolato tunisino a Palermo, la falsificazione di diplomi oltre a diversi altri reati».

In un’altra intervista ha sfidato i suoi detrattori a presentare prove circa il fatto di aver chiesto un aumento in 21 anni di carriera o di avere falsificato documenti. A suo giudizio, «il licenziamento dal consolato tunisino a Palermo è stata una decisione politica, presa dall’ex ministro degli Esteri Rafik Abdessalem nel 2012, perché era membro del comitato centrale dell’Rcd». Inoltre, ha precisato che il caso non è trattato dai tribunali tunisini e ha trasmesso, tramite il suo legale, tutti i documenti sul caso al Parlamento.

Residente da diversi anni a Palermo, sposato con una donna siciliana, titolare di un’agenzia di viaggi, Sami Ben Adelaali è stato uno degli uomini più fidati e potenti nel periodo della presidenza di Rosario Crocetta; spesso anche al centro di dure polemiche.

In particolare, proprio quando l’ex governatore lo volle nominare, a tutti i costi, al vertice dell’Ircac, decisione che venne contestata da alcune forze politiche. Della vicenda si erano occupati anche il Tar, il Cga e persino l’Anac, l’autorità anticorruzione, che aveva avviato un’indagine per accertare la veridicità del curriculum presentato dal manager tunisino.

La nomina del candidato sostenuto da Crocetta non era stata poi confermata dalla giunta dell’ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci il quale aveva nominato un commissario avviando la fusione con la Crias, la Cassa regionale per il credito agli artigiani.