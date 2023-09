Regione Siciliana, maggioranza divisa sulla nomina dei manager della sanità

Alla Regione Siciliana, al termine di due ore di confronto, i leader del centrodestra ieri hanno deciso di rinviare alla prossima settimana tutti i temi più spinosi. Un'intesa è stata raggiunta solo sulle nomine, imminenti, dei sei commissari delle ex Province e per quelli dei consorzi universitari. Mentre sui manager della sanità tutto è ancora in alto mare.

E così l’incontro a cui hanno preso parte segretari di partito e capigruppo dell’Ars si è trasformato in una elencazione dei problemi da risolvere da qui a fine mese. Nulla di più. E in questa chiave il primo nodo da sciogliere sarà la scelta dei manager di Asp e ospedali: ieri si è appena accennato al problema principale, cioè la presenza di due elenchi di papabili (i «maggiormente idonei» e i «semplicemente idonei») frutto della selezione terminata a fine luglio. Ma nessuna decisione è stata presa su come procedere malgrado in piena estate l’Mpa e la Lega abbiano ottenuto garanzie sul fatto che anche dall’elenco della seconda fascia si potrà attingere.

Il tema è esplosivo e Marcello Caruso, leader forzista e uomo ombra del presidente della Regione Renato Schifani, ha prudentemente rinviato alla prossima settimana il confronto.

