Trasporto di merce pericolosa nelle isole minori, contributi per 800 mila euro

Arrivano i contributi per mitigare gli effetti del caro carburanti sulle navi della Siremar per le isole minori. Il dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti ha pubblicato l'avviso, con una dotazione complessiva di 800 mila euro, per dare un contributo economico a fondo perduto in favore degli autotrasportatori siciliani “Adr”, che trasportano merci pericolose cpmne carburante e combustibili da e verso le isole Eolie, Egadi e Ustica.

«L’obiettivo di questa misura – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò – è quello di aiutare il settore, limitando l’aggravio dei costi ed evitando così il conseguente aumento dei prezzi dei carburanti nelle isole Eolie, Egadi e Ustica che andrebbe a colpire i residenti e i turisti».

Le domande potranno essere presentate fino al 15 ottobre. L’aiuto sarà concesso con “procedura a sportello” e sarà calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi affidati dalla Regione Siciliana per il trasporto Adr. Riguarderà le spese affrontate nel periodo che va dalla pubblicazione dell’avviso fino al 30 settembre 2023.

foto notiziarioeolie.it