Corpo forestale, Pagana: «In Sicilia solo 450 agenti, la pianta organica ne prevede 1.200»

«In Sicilia il corpo forestale ha 450 agenti, ma la pianta organica ne prevede 1.200. Questi sono i numeri contro cui dobbiamo combattere, possiamo fare anche i più grandi investimenti nei sistemi di prevenzione e di alert ma fisicamente poi ci vuole chi va aggredisce l’incendio. Ci vorrebbe un maxi piano di assunzione. Ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici di portata immensa come ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Così l’assessore regionale al Territorio, Elena Pagana, nella sede del corpo forestale della Regione siciliana.

Tajani: «Sosterrò l’assunzione di 300 agenti forestali»

«Cercherò di dare una mano, farò tutto ciò che posso nell’ambito del governo per sostenere la legittima richiesta che mi fatto il presidente della Regione Renato Schifani di potere assumere 300 agenti forestali per coprire i buchi nell’organico. Mi pare una richiesta giustificata e legata alla specificità della Sicilia dove ogni anno si registrano incendi. Come mi ha spiegato Schifani l’età media dei forestali è alta, quindi c’è l’esigenza di avere personale giovane». Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i cronisti nella sede del corpo forestale della Regione siciliana, dove ha incontrato il personale che nei giorni scorsi è stato impegnato negli incendi nell’isola.