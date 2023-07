Mafia, Dell'Utri indagato a Firenze si avvale della facoltà non rispondere 

Marcello Dell’Utri ha fatto sapere agli inquirenti fiorentini che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere e di conseguenza non ci sarà l’interrogatorio fissato per oggi, all’ex senatore indagato dalla Dda, e anche perquisito, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Lo si apprende da ambienti giudiziari a Firenze.

Per i pm Dell’Utri avrebbe “istigato l’organizzazione delle stragi per favorire l’affermazione di Forza Italia”. Una tesi «del tutto incredibile e fantasiosa», così giorni fa il suo legale, avvocato Francesco Centonze, ha definito l’ipotesi della Dda di Firenze.