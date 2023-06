Messina resta deputato regionale, il Tar respinge il ricorso di Marletta

Andrea Barbaro Messina mantiene il seggio da deputato all’assemblea regionale siciliana. I giudici della prima sezione presieduti da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato dal candidato Giuseppe Marletta. Il distacco tra i due candidati della Democrazia Cristiana era stato di appena 15 voti; Messina 3.691 Marletta 3.676. Quest’ultimo aveva presentato ricorso lamentando una serie di presunte irregolarità in alcuni seggi elettorali.

Messina assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha contestato le tesi dell’avversario anche attraverso un proprio ricorso incidentale. Nel corso delle operazioni di verifica, condotte dal vice prefetto vicario di Catania Di Dio, è emerso come l’ufficio centrale circoscrizionale abbia commesso degli errori di trascrizione nel riportare i voti risultanti dai verbali sezionali non a favore di Mistretta ma danneggiando Messina. Alla luce della verifica il Tar ha respinto il ricorso legittimando l’esito delle urne.