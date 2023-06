Palermo, al Comune scoppia la grana dei gettoni di presenza

La doccia gelata ai consiglieri comunali arriva per posta. La manda il segretario generale, Raimondo Liotta, il quale - sia pure dopo cinque pagine, quattro paragrafi, una grandinata di note e un'infiorata di citazioni normative - certifica che le indennità aumentano per tutti, sindaco e giunta, tranne che per loro, gli inquilini di Sala delle Lapidi che da destra a sinistra, dal centro al gruppo misto nel raddoppio dei gettoni di presenza col prossimo bilancio sperano indefessamente. Ma non si può fare. Ci sono difficoltà di ordine legislativo. Ed è chiaro che i musi sono lunghi.

Si era partiti con la prospettiva di portare da 23 a 40 i gettoni erogabili. Mentre ora Liotta, dopo ricerche e interlocuzioni anche con i dirigenti delle Autonomie locali della Regione, ha certificato che l’unica possibilità sarebbe quella che l’Anci (l’associazione dei Comuni) si faccia promotrice di interlocuzioni col ministero competente «affinché venga adottato un decreto che si tradurrebbe in un adeguamento/incremento dell’attuale gettone». Insomma, strada in salita.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

© Riproduzione riservata