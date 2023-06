Ballottaggi in Sicilia, si torna al voto in 4 comuni per eleggere il sindaco

«Non gioco per il pareggio», diceva Elly Schlein, la segretaria del Pd, galvanizzata da una piazza che le tributava incoraggiamenti e coretti, nel primo turno. In realtà, per la sinistra, quello di domani e lunedi è un match complicato. che andranno al ballottaggio , se ne aggiungono quattro in Sicilia dove si gioca la prima mano elettorale. Il Comune più grande della Sicilia che tornerà al voto per i ballottaggi sarà Siracusa.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Salvo Di Salvo

© Riproduzione riservata